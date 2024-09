La sindaca di Arborea Manuela Pintus ha convocato il Consiglio comunale per giovedì 13 settembre alle 19,45. All’ordine del giorno diversi punti.

Tante le risposte da dare ai consiglieri di minoranza Luca Montisci, Marco Pinna e Giovanni Marras, firmatari nei mesi scorsi di diverse interrogazioni. Si parlerà del regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

L’opposizione aveva chiesto la riduzione per le famiglie con disabili o con persone che si trovano lontano dalla Sardegna per studio o lavoro e rimborsi in caso di mancato servizio di raccolta o chiusura dell’ecocentro.

La Giunta risponderà poi all’interrogazione in merito al servizio della raccolta dei rifiuti solidi urbani a seguito del cambio della ditta appaltatrice. La minoranza chiede per quale motivo i cittadini di Arborea non ricevono più a domicilio i sacchetti per la raccolta differenziata.

Verrà discussa anche l’interrogazione sul degrado urbano. Prevista poi una variazione del bilancio di previsione, il riconoscimento del debito fuori bilancio, la modifica del regolamento di contabilità comunale e la nomina del revisore dei conti per il triennio dal 2024/2027.

