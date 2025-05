Appuntamento con la natura, lunedì 2 giugno a Morgongiori. La Pro loco del paese, con il patrocinio del Comune, dopo il successo dello scorso anno, organizza la “Giornata Ecologica”. Nell’occasione i cittadini saranno impegnati nella pulizia di alcune zone all’interno del territorio, con l’obiettivo di renderlo più accogliente e vivibile. Non solo il gesto civico, ma sarà anche l’occasione per stare insieme, socializzare e fare comunità nel piccolo centro sul Monte Arci. Il programma della manifestazione prevede alle 8.45 il ritrovo dei partecipanti in piazza Giovanni XXIII, con la distribuzione del materiale (guanti e buste). A seguire ci sarà lo spostamento in montagna e l’inizio delle attività di raccolta dei rifiuti. Alle 13, per chiudere la mattinata, il pranzo organizzato dalla Pro loco. Le iscrizioni di potranno effettuare il 24 maggio, dalle 10, in piazza Giovanni XXIII.

