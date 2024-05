Era presente anche la Scuola di Danza “La Sylphide” di Villaurbana alla grande Festa della Danza, svoltasi a Roma domenica scorsa per festeggiare la “Giornata Internazionale della Danza”, che ricade il 29 aprile. Organizzata da “Assodanza”, l’associazione di tutela e rappresentanza del mondo della danza, ha visto presenti anche 17 rappresentanti dalla Sardegna e oltre 3mila partecipanti da tutta Italia che hanno affollato dalle 10 del mattino alle 23 la via dei Fori Imperiali.

«È stata un esperienza meravigliosa – commenta Maria Grazia Dessì, che dirige la scuola di danza “La Sylphide” - con partecipanti da tutta Italia. Nel corso della giornata si sono tenute lezioni gratuite di danza classica, moderna, contemporanea e latino americano, alla presenza delle Istituzioni, e con un flash mob dedicato a Raffaella Carrà». «Ritrovarci per festeggiare la giornata internazionale della danza – prosegue Dessì - a Roma è stato qualcosa di indescrivibile. Una distesa di appassionati tutti con lo stesso amore per la danza ci fa sperare che ancora ci sono tanti giovani che coltivano la loro passione e tante famiglie che accompagnano i propri figli in questo percorso faticoso ma bellissimo».

