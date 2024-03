Si è insediato a Busachi il Consiglio comunale dei ragazzi. Il giuramento durante l’Assemblea civica nel corso della quale sono stati esaminati anche altri punti. La sindaca è Elisa Fadda e del Consiglio fanno parte Gaia Caboni, Alessia Cocco, Viola Concudu, Nicola Cossu, Matteo Espis, Stefano Fadda, Davide Frongia, Luca Masala, Virginia Masala, Mauro Mele, Francesco Solinas e Matteo Tiddia. L'iniziativa, proposta dal coordinatore nazionale dei Consigli Comunali dei ragazzi Mario Di Rubbo, è stata condivisa dalla scuola primaria di Fordongianus, in cui sono avvenute le elezioni. “Il Consiglio comunale dei ragazzi è stato istituito per dare la possibilità ai più giovani di far sentire la propria voce e di poter interagire con il mondo degli adulti- spiega il primo cittadino Giovanni Orrù -. I bambini inizieranno un percorso molto importante per la loro crescita, per essere cittadini attivi. Il Consiglio comunale dei ragazzi è di fondamentale importanza al fine di sperimentare una partecipazione attiva e consapevole alla vita del territorio, attraverso il dialogo con gli amministratori locali, ai quali avanzare richieste e proposte, avvicinandosi alla cultura della partecipazione e della legalità, sostenendo la formazione civica all'interno della scuola”. Alla cerimonia erano presenti diversi rappresentanti delle istituzioni: il dirigente Scolastico Serafino Piras, il Vicequestore di Oristano Giacinto Matera, il comandante della stazione di Busachi Mirko Lorefice e il parroco Don Giovanni Marras. Il Consiglio comunale dei ragazzi rientra anche nel progetto intrapreso dall'Amministrazione comunale per la Certificazione Family (Comuni Amici della Famiglia) rilasciata dalla Provincia autonoma di Trento.

