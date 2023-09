Anche Ardauli ha aderito alle Giornate europee del patrimonio.

Oggi i primi eventi con la visita guidata al museo etnografico e il laboratorio di confezionamento de sos culurzones de patata e de s'ortau proposto nel pomeriggio in piazza San Damiano.

Domani si prosegue con nuove iniziative. Dalle 10 alle 13 è in programma l’evento "Il vino in palmento. La storia dei vini antichi di Ardauli". In località Mandras-Funtana Lidone sarà proposta la visita guidata ai palmenti rupestri (siti scavati nella roccia, destinati alla pigiatura delle uve ) e si terrà la dimostrazione di pigiatura diretta in palmento. L’ingresso è gratuito. Alle 13,30 in località San Quirico si terrà il pranzo (su prenotazione). Dalle 16 alle 19 sarà possibile visitare il museo etnografico. Nella stessa fascia oraria sarà proposto il laboratorio di confezionamento de sos culurzones de patata e de s'ortau.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con il Comune, Città del vino, Pro loco e associazione San Quirico.

