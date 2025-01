In 16 Uffici Postali dell’Alta Marmilla è possibile, da alcuni giorni, presentare la richiesta di prima emissione o di rinnovo del passaporto elettronico.

Le sedi interessate sono quelle di Albagiara, Ales, Assolo, Asuni, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Morgongiori, Nureci, Pau, Ruinas, Senis, Sini, Usellus, Villa Sant'Antonio e Villa Verde.

Si arricchisce ulteriormente, così, il numero dei paesi nei quali, grazie all’accordo tra Poste Italiane e il Ministero dell’Interno, residenti e domiciliati possono recarsi in ufficio postale e presentare la documentazione per il passaporto direttamente allo sportello. Il nuovo passaporto potrà essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa del richiedente.

In Sardegna la novità, partita nei mesi scorsi in 8 sedi della parte meridionale dell’isola, verrà progressivamente estesa a tutti i comuni della regione.

“Il servizio di richiesta di prima emissione e rinnovo del passaporto elettronico in ufficio postale – commenta Rita Delrio, Responsabile provinciale della Filiale provinciale di Oristano di Poste Italiane – è sicuramente una buona opportunità per tutti coloro che risiedono nei paesi dell’Alta Marmilla: consentirà un risparmio in termini di tempo e di risorse, evitando il tragitto da e per Oristano, per la richiesta dell’importante documento. Ritengo che possa trovare un buon riscontro presso i cittadini”.

Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali interessati dal progetto Polis, dove è possibile ritirare certificati anagrafici e di stato civile, previdenziali e per le pratiche di volontaria giurisdizione.

