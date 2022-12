Nuovo allarme per i proprietari degli amici a quattro zampe di Norbello. Nei giorni scorsi sono stati trovati per l’ennesima volta dei bocconi avvelenati nella zona del parco sportivo.

A darne notizia è il Comune sul proprio profilo social: “Si informano i cittadini e in particolare i proprietari di cani che nel parco sportivo sono stati trovati bocconi avvelenati. Si sta provvedendo a ripulire l’area, ma si invita a prestare particolare attenzione sia nel parco che nelle zone limitrofe”, recita l’avviso postato a ridosso del Natale.

Purtroppo, non è la prima volta che si verificano episodi simili, a Norbello ma anche negli altri centri dell’alto Oristanese. Di poco tempo fa, ad esempio, la morte di diversi gatti ad Aidomaggiore, uccisi dopo atroci sofferenze dal veleno che avevano mangiato ingerendo bocconi avvelenati.

In tante occasioni è capitato anche ad Abbasanta e a Ghilarza. Una sofferenza atroce, per gli animali. E un forte dolore per i proprietari degli amici a quattro zampe vittime della crudeltà di persone che non si fanno scrupoli.

© Riproduzione riservata