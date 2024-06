L’amministrazione comunale di Siapiccia, in collaborazione con la Polisportiva “Budokan ‘94” organizza il convegno intitolato “Alimentazione & Movimento”.

Domani pomeriggio, a partire dalle 16 e fino alle 18, presso il centro sociale del paese, in via Gramsci 3, dopo il saluto del sindaco Raimondo Deidda, il tema verterà, in avvio (alle 16.10) su “L’importanza del Movimento”, con il contributo del Maestro Tonino Deligia, “Chinesiologo e Tecnico Sportivo U.N.C.”, Commissario Tecnico Regionale “FiJlkam – Settore Judo”, e in seguito (alle 16.45) su “Nutrizione e Benessere” con l’intervento della Biologa Nutrizionista (Consulente Nutrizionale, Igiene e Sicurezza Alimentare), la dottoressa Valentina Urpi.

Il convegno è aperto a tutti e per informazioni ci si potrà rivolgere presso gli uffici comunali.

