Con l’obiettivo di sistemare le strade di campagna del territorio comunale con una serie di interventi chiamati a risolvere le problematiche più urgenti, la Giunta guidata dal sindaco Checco Mereu ha approvato nei giorni scorsi uno studio di fattibilità tecnico economica per la manutenzione straordinaria della viabilità rurale.

Studio che era stato affidato precedentemente al geometra Antonio Zedda di Ales, che ha trasmesso di recente l’elaborato tecnico alla amministrazione comunale. Gli interventi prevedono una spesa dell'importo complessivo di 300 mila euro.

Attualmente a disposizione delle casse del Comune ci sono però fondi di bilancio per soli 72 mila, ed il progetto, come si legge nella delibera licenziata dall’0esecutivo, è stato redatto per "la partecipazione a bandi che prevedono finanziamenti regionali e ministeriali, L’atto approvato non aveva pertanto la necessità della copertura finanziaria totale".

© Riproduzione riservata