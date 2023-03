Sono aperte le iscrizioni al progetto "Non Solo Web", riservato ai ragazzi dai 13 ai 17 anni di tutti i 32 comuni appartenenti al PLUS Ales-Terralba.

Un progetto che nasce con l’intento di promuovere e stimolare le occasioni di socializzazione e cooperazione attraverso una serie di attività teorico e pratiche in forma laboratoriale. I laboratori si svolgeranno in sei sedi del territorio dei Comuni del Distretto: Ales, Terralba, Arborea, Laconi, Usellus e Mogoro. Le attività verranno attivate da Educatori Professionali supportati dai Social Media Manager.

Tra gli argomenti trattati la gestione del web e l’uso di Web e Social con una modalità virtuosa e di accortezza, con strumenti tecnici che li renderanno consapevoli e capaci di individuare i possibili rischi e pericoli insiti nello strumento ed evitarli.

I ragazzi avranno il compito di gestire le pagine che verranno create sui social media: profilo istituzionale del PLUS (Facebook e Instagram) e la pagina del progetto (Instagram e Tik Tok) che riunirà tutta la comunicazione sulle attività realizzate. Inoltre, sarà anche un modo per insegnare ai ragazzi ad apprezzare e promuovere, soprattutto con i loro coetanei, il territorio in cui vivono.

Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate al Comune di residenza entro e non oltre il prossimo 31 marzo.

