La comunità cristiana di Ales, Curcuris e Zeppara, guidata dal parroco don Emanuele Deidda, si prepara a celebrare con un nutrito programma di fede e tradizione la festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori e di quanti operano nel comparto agro pastorale. Una ricorrenza da sempre molto sentita anche nell’Alta Marmilla.

Domenica 1 giugno, alle ore 10.30, si terrà la Santa Messa Solenne nella Cattedrale Santa Maria di Ales , seguita, alle 11.30, dalla suggestiva processione del simulacro con il tradizionale giogo di buoi, accompagnata dalla confraternita, dalle prioresse, dai trattori e da tutta la comunità.

Il corteo attraverserà corso Umberto, via Roma, via IV Novembre, via Cesare Battisti e corso Cattedrale, per concludersi con la benedizione di trattori, agricoltori e allevatori. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Ales e Coldiretti, si chiuderà con un aperitivo conviviale nel piazzale della Cattedrale.

