Anche il Comune di Albagiara, nei prossimi mesi, potrà fare affidamento sui volontari del Servizio Civile Universale. L’ente, infatti, ha pubblicato il bando per la selezione di 4 ragazzi, dai 18 ai 29 anni non ancora compiuti, da impiegare in un progetto di 12 mesi. Il progetto è intitolato “Volontari per la salute e il benessere della comunità”, che ha come obiettivo generale quello di migliorare la qualità dei servizi assistenziali rivolti ad anziani e persone con disabilità e contrastarne l’isolamento sociale. Ad Albagiara i volontari si occuperanno di assistenza presso il domicilio, espletamento di piccole commissioni, accompagnamento sociale, assistenza presso il Centro Sociale e gestione delle pratiche di ufficio. “Con questo servizio – commenta il sindaco Marcello Pilloni – puntiamo a non lasciare soli i nostri anziani che hanno bisogno di socializzare e di una presenza accanto. È un ulteriore aiuto alla nostra popolazione”. Gli interessati potranno presentare la richiesta di adesione, attraverso il link presente nel sito istituzionale dell’ente, entro il 18 febbraio.

