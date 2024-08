Il Comune di Albagiara ha pubblicato, nei giorni scorsi, il bando per destinare alle famiglie un contributo per incentivo allo sport dedicato ai minori da 0 a 17 anni. Potranno beneficiarne i minori di età compresa tra i 0 e i 17 anni, residenti ad Albagiara, che nell’anno stabilito dal bando svolgono un’attività sportiva continuativa per non meno di 5 mesi.

Il contributo, erogato per un massimo di 8 mesi, sarà concesso solo ed esclusivamente a coloro che frequentano palestre o attività accreditate con federazioni sportive riconosciute.

L’incentivo allo sport verrà concesso secondo gli scaglioni ISEE: per la prima fascia di reddito (da 0 a 20mila euro) una spesa massima rimborsabile di 35 euro al mese; per la seconda fascia (da 20mila a 40mila euro) fino a 25 euro di spesa massima al mese; per la terza fascia (oltre i 40mila) fino a 10 euro di rimborso massimo al mese. Le domande potranno essere presentate entro il prossimo 20 settembre, via e-mail (indirizzo ufficioamministrativo@comune.albagiara.or.it) o via PEC (protocollo@pec.comune.albagiara.or.it). Le informazioni e il modulo di domanda sono presenti nel sito istituzionale dell’ente.

