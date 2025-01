Colpi in campagna, raid nelle aziende e adesso sono ripresi anche i furti di armi. In Marmilla torna l’incubo dei blitz dei ladri dopo che nei giorni scorsi qualcuno si è introdotto in una casa di Albagiara portando via un fucile da caccia. Preoccupazione sempre più diffusa nella popolazione, cresce l’allarme e parte l’appello per avere maggiori controlli.

L’ultimo episodio è accaduto a Albagiara ma in precedenza c’era stato un tentato furto a Baressa. Anche in quel caso qualcuno era riuscito a entrare in una casa, sapendo evidentemente di trovare delle armi. I fucili però erano ben custoditi e i ladri sono scappati a mani a vuote. E c’è paura anche per i colpi nelle campagne dove fra furti di maiali in un’azienda di Pau e furti di auto, oltre a diversi episodi di microcriminalità, la situazione inizia a essere piuttosto calda.

In zona ci sono stati anche danneggiamenti a sistemi di videosorveglianza e alle macchinette cambia monete di diversi locali. Tutti i fatti sono stati denunciati alle forze dell’ordine come già accaduto in passato quando i furti di armi erano una costante e avevano una frequenza quasi quotidiana. C’era stato un potenziamento dei controlli, numerose perquisizioni da parte di polizia e carabinieri anche con l’impiego di elicotteri. Dopo un periodo di relativa calma, adesso la situazione si è fatta di nuovo critica e cresce anche la paura fra i cittadini.

