Ceci, fave e lenticchie torneranno protagonisti domenica ad Albagiara. In programma vi è, infatti, la 22sima edizione della “Sagra dei Legumi”, curata da Pro loco, Comune, Consorzio Due Giare, Regione e Fondazione di Sardegna. Non solo legumi, ma anche tanti eventi collaterali: natura, arte ed artigianato, storia, musica e tradizioni. Si parte alle 8.30, nella Casa Museo, con il raduno dei partecipanti per l’escursione guidata sull’altopiano della Giara, mentre alle 9 dalla casa Murru inizierà la gara di orienteering. Alle 9.30 aprirà la mostra mercato di arti e mestieri, alle 11 e alle 17 tour guidato tra monumenti e chiese, a cura del professor Luciano Montinari. Alle 13, in piazza mercato e in piazza Mazzini degustazione di piatti tipici a base di legumi, ripetuta alle 18. Alle 15, a Casa Murru la presentazione delle attività dell’associazione “Plastic free” e firma del protocollo d’intesa con il Comune. Dalle 15.30, per tutto il pomeriggio, suoni e musiche della tradizione, gli artisti di Girovagando e i Tumbarinos di Gavoi. Inoltre, nella Casa Museo la proiezione del documentario “L’Altopiano dei cavallini” di Gianfranco Fois, delle schede didattiche “Flora e Fauna” di Eligio Testa, i cent’anni della radio per concessione di Pietro Paolo Casula e Rinaldo Ruggeri e “Ferro e anima” di Gianfranco Serra. A casa Murru “I colori di Giulia” di Giulia Melis, le zucche di “1000 dita per 100 mani” con gli alunni dell’istituto comprensivo di Ales-Usellus e Ruinas, “A mano a mano” e “Caras” di Federico Serra, le foto di Rinaldo Ruggeri e le ceramiche della nonna. A Casa Serra la mostra d’arte di Jenny Serra.

