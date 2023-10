Nel Barigadu è ai blocchi di partenza il progetto “Anziani in compagnia”.

L’iniziativa è rivolta agli ultrasessantacinquenni che abitano ad Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso. Un progetto voluto dal servizio sociale dell’Unione dei Comuni del Barigadu con l’intento di ridurre il senso di solitudine, creare nuovi momenti di socializzazione, migliorare la vita di relazione e il benessere.

Previste diverse attività di animazione per gli anziani che decideranno di iscriversi. Tra queste giochi da tavolo, laboratorio di pittura e corsi di ballo. Le attività verranno organizzate in ogni Comune per due incontri settimanali.

Ciascun partecipante dovrà compartecipare con cinque euro mensili al costo delle proposte attivate dall’Unione dei Comuni. Le adesioni si ricevono entro il 20 ottobre e possono essere date nel proprio comune di residenza.

