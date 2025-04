Traffico, rallentamenti e mezzi al lavoro in diverse strade provinciali di Oristano. Con tutti i disagi del caso per gli automobilisti.

Gli interventi però sono necessari per mettere in sicurezza tutti quei tratti dove le buche erano diventate voragini.

Tanti i cantieri attualmente in corso da parte della provincia. Operai al lavoro lungo la 15, da Milis verso Narbolia. Interventi in corso anche sulla 87 che da Ollastra porta al bivio per Siapiccia.

I lavori, per un importo di oltre 830 mila euro, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture sono necessari per ripristinare le normali condizioni di percorribilità in un tratto che da anni presentava punti estesi di ammaloramenti. Vanno spediti anche i lavori per a ridosso del porto di Oristano.

A breve partiranno invece nella provinciale 1, dal Rimedio a Torre Grande, passando per Cabras e Solanas. Prevista anche la sostituzione di due giunti di dilatazione nel ponticello sul Rio Tanui. Gli operai a breve entreranno in azione poi sulla 81, verso il ponte di Brabau. Non sarà dimenticata nemmeno la strada provinciale 2 che porta verso il Pontile di Torre Grande.

Tra non molto inizieranno i lavori lungo la 47 “Uras - San Nicolò d'Arcidano” e nella provinciale 35 che collega Villaurbana a Usellus e Escovedu fino ad Albagiara. Ma sono in programma gli interventi anche nella galleria del Grighine, sulla strada 39: questa sarà risanata per poi essere illuminata. Sarà sistemato a breve poi il tratto della 33 verso Fordongianus e Samugheo.

L'amministratore straordinario della provincia di Oristano, Battista Ghisu, fa il punto: «Il lavoro che ho impostato da ottobre a oggi con i tecnici della viabilità, nasce dall'esigenza di assicurare a tutti i cittadini, a chi percorre le strade provinciali per lavoro, motivi di studio, turismo o altro, di viaggiare in condizioni di sicurezza. Da tempo le nostre strade, oltre 1000 chilometri, necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. La Regione ci sta sostenendo con notevoli risorse finanziarie che ci consentiranno di aprire altri 22 cantieri in altrettante strade provinciali».

