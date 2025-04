Neppure il tempo di gustarsi le prime ore di attività che la ruota panoramica di Bosa ha dovuto spegnere i motori. In funzione dallo scorso 14 aprile, l’attrazione è rimasta inattiva per tutto il weekend a causa di un’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Alfonso Marras.

Il motivo? L’incompatibilità tra la posizione della giostra e la grande affluenza prevista per il Bosa Beer Fest 2025.

La decisione, giunta in extremis il giorno stesso dell’apertura della manifestazione, è scaturita da un sopralluogo della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La ruota risultava infatti posizionata al confine con l’area di pubblico spettacolo, con accesso da via Gioberti, individuata come “zona calma” per il passaggio dei mezzi di soccorso.

A pesare sulla sospensione, anche l’assenza di documentazione tecnica e del piano di sicurezza delle interferenze tra la ruota e il festival, ritenuto imprescindibile per garantire la safety e la security dell’evento.

La ruota panoramica resterà quindi ferma fino al termine della manifestazione. Una scelta forzata, dettata dalla tutela dell’incolumità pubblica, che ha però lasciato l’amaro in bocca a cittadini e turisti.

© Riproduzione riservata