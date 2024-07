I lavori nel cantiere in pieno centro ad Aidomaggiore stavano procedendo senza intoppi, poi l’imprevisto. Ed è un nuovo grave infortunio sul lavoro: un operaio è stato travolto da un autocarro e ha riportato gravissime ferite a una gamba. Immediati i soccorsi, con l’uomo che è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

L’incidente è avvenuto in via Vittorio Emanuele, nelle vicinanze della sede del Municipio. Gli operai di un’impresa che sta effettuando i lavori di posa della fibra ottica erano impegnati nel cantiere quando c’è stato il grave incidente: l’operaio alla guida dell’autocarro non si è accorto della presenza del collega e lo ha investito, schiacciandogli una gamba. Immediatamente è scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Abbasanta che hanno liberato la gamba dell’uomo, rimasta intrappolata sotto il mezzo.

L’operaio ferito è stato affidato subito alle cure degli operatori del 118 che, vista la gravità della situazione, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso dell’Areus. In elicottero l’uomo è stato trasferito all’ospedale di Sassari in codice rosso; sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ghilarza e gli ispettori dello Spresal.

