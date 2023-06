Giornata importante quella di domani per la comunità ardaulese che, in occasione del 47° anniversario della sua scomparsa, commemora l’appuntato dei carabinieri Antioco Deiana, ucciso a Genova dalle Brigate Rosse l’8 giugno del 1976. Per l’occasione, alle 10, davanti alla targa vicina all’abitazione della sua famiglia in via Fra Tomaso, verrà deposto un mazzo di fiori da parte dei vertici provinciali e locali dell’Arma.

Sarà presente anche la sindaca Tina Fadda che guiderà una rappresentanza dell’amministrazione comunale, sempre molto sensibile e impegnata a trasmettere, soprattutto ai più giovani, il ricordo del carabiniere.

«È l’occasione per ricordare un eroe dei nostri tempi, barbaramente assassinato nell'esercizio del suo dovere – ha detto la prima cittadina -. Onore all'appuntato Deiana e a tutte le forze dell'ordine cadute in difesa dei valori di democrazia e libertà della nostra Patria».

© Riproduzione riservata