I problemi della sanità saranno al centro della discussione del Comitato del Distretto sanitario di Oristano. Il presidente Luigi Tedeschi sta infatti convocando un’assemblea per discutere dell’allarme sanitario per l’ulteriore carenza dei medici di medicina generale, per la situazione sanitaria della Provincia di Oristano e per discutere sulle linee guida del Plus.

L’incontro si sarebbe dovuto tenere martedì ad Allai, ma la concomitanza con un’altra importante riunione dedicata alla viabilità sule strade provinciali in queste ore sta portando alla scelta di una nuova data.

Sempre Allai il centro scelto per affrontare la delicata situazione della sanità sarda, sempre più drammatica. Circa 400 gli abitanti del piccolo paesino e di questi, come spiega il sindaco Antonio Pili, un centinaio sono rimasti senza medico di base, costretti a rivolgersi agli sportelli Ascot di Samugheo o di Siamaggiore o Siapiccia.

© Riproduzione riservata