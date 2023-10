È di nuovo possibile accedere al cimitero monumentale di Aidomaggiore.

Il camposanto era chiuso dal mese di aprile, dopo che il forte vento aveva divelto alcuni rami dei cipressi presenti, provocando numerosi danni alle tombe. Il sindaco il 17 aprile aveva quindi firmato un’ordinanza per vietare l’accesso.

«Mi scuso per il disagio causato alla popolazione che chiedeva di poter accedere al cimitero per accudire le tombe dei propri cari. C’erano dei problemi con l’assicurazione da risolvere, per questo non si poteva aprire prima - chiarisce il primo cittadino Antonio Virdis -. Se però la situazione non si fosse risolta prima della ricorrenza dei defunti, avremmo aperto ugualmente, transennando l’area in cui non era possibile passare».

