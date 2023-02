Storie di accoglienza, amicizia, amore e integrazione faranno da filo conduttore all’evento in programma il prossimo 3 marzo ad Abbasanta. Sarà il primo di una serie di iniziative che toccheranno diversi paesi del Guilcier da ora al mese di giugno.

Il 3 marzo l’appuntamento è per le 18,30 nell’aula magna della Scuola primaria di Abbasanta. Occasione che vedrà proporre al pubblico in sala la proiezione dei documentari di Karim Galici che trattano come tema principale la figura femminile nelle sue varie sfaccettature. L’iniziativa, curata dall'Associazione Cittadini del Mondo di Cagliari, vede tra gli attori coinvolti anche l’Amministrazione comunale, l’Unione dei Comuni del Guilcier, la Fondazione di Sardegna e il Sistema bibliotecario Città territorio. Ad aprire la serata saranno la sindaca Patrizia Carta e l’assessora alla Cultura Alessandra Manca. A seguire un video introduzione di Karim Galici, registra, drammaturgo, sceneggiatore attore e manager culturale.

Nel corso dell’incontro interverrà Inna Nateltko, docente e fondatrice della biblioteca Rodnoe Slovo Oratorio Sant’Eulalia. Seguiranno delle proiezioni. L’ingresso all’evento è gratuito.

