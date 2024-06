Appuntamento domani 25 giugno alle 17,30 alla biblioteca comunale di Abbasanta, presso i locali di via Guiso, per la premiazione dei vincitori del concorso videofotografico "Earth Day" organizzato in occasione del Maggio dei Libri. Durante il pomeriggio verrà proiettato il video vincitore del contest.

Il Comune di Abbasanta, in collaborazione con la biblioteca, aveva aderito alla XIV Edizione del Maggio dei Libri "I libri fioriscono a Maggio". Diversi gli appuntamenti che nel mese di maggio sono stati proposti in Piazza della Vittoria coinvolgendo un pubblico numeroso.

Ora la riflessione su un tema importante e attuale.

