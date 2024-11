Richiamo dell’Amministrazione comunale ai propri cittadini per la compilazione di alcuni moduli legati al fatto che, per il 2024, il Comune di Abbasanta rientra nella rilevazione annuale del censimento della popolazione. “Alcune famiglie, sorteggiate dall’ISTAT, hanno ricevuto la lettera di invito alla compilazione del questionario tramite modalità on line, utilizzando le credenziali di accesso indicate nella stessa comunicazione. Si invita chi non lo avesse già fatto a provvedere entro il 9 dicembre”, spiegano dal Comune nei propri canali social.

E si precisa inoltre: “Nel caso di impossibilità alla compilazione online in maniera autonoma, si prega di contattare immediatamente la rilevatrice ai recapiti telefonici indicati nell'avviso di avvenuto passaggio che la stessa ha lasciato nella cassetta delle lettere all'indirizzo delle famiglie”. Disponibili all’aiuto alla compilazione gli operatori dell'ufficio comunale di censimento contattabili allo 0785/561620. La rilevazione non riguarda tutte le famiglie residenti, ma solo coloro che hanno ricevuto la comunicazione. “Rispondere non è solo un dovere civico ma un obbligo di legge. In caso di rifiuto è prevista una sanzione amministrativa, confidiamo nella vostra collaborazione”, concludono dal Comune.

