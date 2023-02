Acqua di nuovo potabile a Paulilatino. Ieri il sindaco Domenico Gallus ha revocato l’ordinanza firmata lo scorso 10 gennaio che vietava l’utilizzo dell’acqua della rete idrica per usi potabili e alimentari a causa dell’eccessiva torbidità della stessa. Un problema ben noto che, puntualmente, si ripete ogni volta che nel paese del Guilcier si verificano piogge particolarmente abbondanti.

Accade infatti che la terra si vada ad infiltrare nella sorgente naturale, rendendo l’acqua torbida. A quel punto all’Amministrazione non resta altro che vietare l’utilizzo del prezioso bene per scopi potabili in modo da tutelare la sicurezza pubblica. Una situazione non semplice da risolvere.

In passato erano stati sistemati dei potenti filtri che ora necessiterebbero di essere ripristinati. Per farlo occorrono però molti denari e, come dichiarato poco tempo fa dal vicesindaco, rispetto a questo per l’Amministrazione è prioritario intervenire sul fronte delle perdite.

