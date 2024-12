Oggi presso il tribunale ecclesiastico interdiocesano a Cagliari, il parroco della comunità cristiana di Abbasanta, Ghilarza e Norbello padre Paolo Contini sarà ascoltato nella prima udienza del processo penale canonico per gli abusi da lui subiti nel convento dei frati di San Francesco di Oristano.

«Guardare in faccia al proprio dolore e lasciarsi curare le ferite non è stato facile, afferma in questo video, ma necessario. In tanti mi avete accompagnato in questo percorso e sono certo che, ora più che mai, la vostra preghiera sarà il mio più grande sostegno», ha detto Contini, che ha anche diffuso un video sui social per spiegare i suoi sentimenti alla vigilia dell’importante momento.

