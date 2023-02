Comunità abbasantese in festa per Santa Amada. Domani pomeriggio alle 14.30, accensione della tuva nel piazzale della chiesetta dedicata alla santa e successivamente benedizione del fuoco da parte del parroco Padre Paolo, dopo la celebrazione della messa in parrocchia alle 16. Per l’occasione il comitato (esistente da 40 anni e composto da 21 persone), il priore Simone Pala e la prioressa Alice Sanna offriranno dolci e bevande ai presenti. Alle 18 la tradizionale "Ditta" e al termine la cena sociale nel salone del campo sportivo con le famiglie del comitato, amici e devoti.

Lunedì 6 febbraio, giorno centrale della celebrazione religiosa, alle 18 si svolgerà la processione solenne con l’accompagnamento della statua nella parrocchia di Santa Caterina. Qui, al termine della messa, verranno resi noti i nomi dei nuovi priori. La statua della santa sarà riportata poi in processione nella sua chiesa. Nell’occasione verranno fatti gli auguri ai nuovi priori con lo scambio delle bandiere e l’invito che concluderà la festa.

© Riproduzione riservata