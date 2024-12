In auto con dosi di cocaina pronte per lo spaccio. Lo scorso sabato sera è stato denunciato ad Abbasanta un 49enne straniero che, non fermandosi all’alt dei Carabinieri, si è dato alla fuga. L’uomo, intercettato nelle strade del centro abitato, nonostante l'intimazione di fermarsi, si è dato alla fuga in direzione della zona industriale di Norbello. Arrivato nei pressi del supermercato Eurospin, ha gettato lo stupefacente dal finestrino e ha proseguito la fuga.

L’inseguimento dei militari è proseguito fino al campo sportivo di Norbello, dove l'uomo è stato definitivamente bloccato, identificato e sottoposto a perquisizione. Lo stupefacente recuperato consisteva in cocaina suddivisa in quattro dosi, occultata all’interno di un pacchetto di sigarette, per un peso complessivo di 6 grammi.

Nel corso dello stesso servizio, volto a potenziare la prevenzione e il contrasto agli illeciti anche nei centri della provincia oltre che a Oristano, sono state identificate e controllate 21 persone, di cui 6 con precedenti di polizia, 16 automezzi e 2 esercizi pubblici.

