Ad Abbasanta la Giunta guidata dalla sindaca Patrizia Carta ha approvato i criteri e le modalità di erogazione dei contribuiti a favore delle società e associazioni sportive. Oltre ad avere sede ad Abbasanta devono svolgere attività sportiva con carattere continuativo, avere un numero di atleti iscritti e residenti non inferiore a 10, essere affiliate ad una federazione sportiva con disciplina riconosciuta dal Coni. Le risorse a disposizione ammontano a 14 mila euro.

Il budget complessivo, per le attività svolte durante l’anno sportivo 2023, verrà ripartito per il 20% fra i soggetti che utilizzano strutture sportive comunali e che dimostrino di aver sostenuto spese di gestione degli stessi, per il 20% in base alle trasferte effettuate per l’attività sportiva, per il 25% in base al numero di atleti residenti iscritti partecipanti ai campionati di categoria, per il 10% in base al numero di atleti iscritti e partecipanti ai campionati, per il 15% in base alle manifestazioni sportive organizzate nel territorio del Comune di Abbasanta. Ed ancora per il 5% sulla base dell’entità del bilancio sull’anno sportivo concluso e rendicontato e per un ulteriore 5% sulla base della relazione presentata e delle attività di promozione sociale e sportiva.

