Nuovo medico di base, da lunedì prossimo, a Villaurbana, Siamanna e Siapiccia. A comunicarlo è la Asl 5 e la Struttura Semplice Dipartimentale “Integrazione ospedale-territorio”. Il nuovo medico di medicina generale nei tre paesi sarà la dottoressa Silvia Miscali che aprirà il suo ambulatorio a partire da lunedì e potrà accogliere sino a mille pazienti.

A Villaurbana, l’ambulatorio, in via Otorino Angius, sarà aperto il martedì dalle 10 alle 12 e il giovedì e venerdì dalle 16 alle 18; a Siamanna, in via Emilio Lussu, il lunedì dalle 10 alle 12, mentre a Siapiccia, in via Marconi, il mercoledì dalle 11 alle 13. La dottoressa Miscali prenderà il posto della dottoressa Francesca Serra, che operava nella zona nel corso dell’ultimo anno. I pazienti che prima erano in carico con la dottoressa Serra, dalla prossima settimana verranno trasferiti automaticamente alla dottoressa Miscali.

«L’arrivo della nuova dottoressa – afferma il primo cittadino di Villaurbana, Paolo Pireddu – ci rende felici e fa tirare un sospiro di sollievo. La ringraziamo per aver scelto il nostro territorio e la accogliamo a braccia aperte. Ringrazio la dottoressa Serra che in quest'anno ci ha assistito nel migliore dei modi e le auguriamo il meglio per il suo futuro professionale».

Soddisfazione anche dalle parole del sindaco di Siamanna, Franco Vellio Melas. «Ringrazio vivamente la disponibilità della dott.ssa Silvia Miscali - commenta Melas - che ha accettato l incarico l accogliamo con tutto il cuore presso la nostra comunità Finalmente la nostra comunità avrà un nuovo medico a garantire la tutela della salute, un diritto fondamentale di ogni cittadino. Il Comune garantirà, come sempre ha fatto, idonei locali che fungeranno da ambulatorio».

