A Villaurbana apre la “Scuola della Panificazione tradizionale". Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale, guidata da Paolo Pireddu, per valorizzare, proteggere e tramandare l’arte per creare il prodotto locale per eccellenza. Il percorso nasce all’interno del Progetto “Trigu”, finanziato dal Bando Borghi del Pnrr, e vuole essere un’occasione per trasmettere i segreti della panificazione alle nuove generazioni e agli appassionati. E proprio grazie ai fondi del PNRR, il Comune organizza le prime lezioni.

«Con questo corso – conferma Pireddu – inizierà ufficialmente la “Scuola di Panificazione. Quello che parte ora è dedicato al nostro pane, ma più in là altri verranno dedicati a diverse tipologie. L’intenzione è quella di distribuire il sapere riguardo al pane di Villaurbana tra tutte le persone interessate, grazie alla collaborazione attiva delle massaie che panificano ancora e che si metteranno a disposizione per trasmettere le conoscenze e i segreti». Lo sguardo rivolto verso la formazione con ricette, segreti e arte che si tramandano da generazioni. Formazione e salvaguardia di un’antica arte che passa dalle tecniche tradizionali di impasto alla lievitazione e cottura e agli incontri con esperti e ricercatori.

E cosi oltre alla tradizionale sagra di fine ottobre, ai 20 forni attivi all’interno del paese, alle due attività artigianali di produzione di pane e un mulino, ora arriva appunto la scuola. «L’intento – prosegue Pireddu – è quello di formare nuove persone a Villaurbana affinché questa tradizione possa continuare. Questo corso specifico sarà dedicato alla trasmissione dei saperi e della tradizione panificatoria a tutti i concittadini e a coloro che hanno forti legami con il nostro paese». Per la partecipazione, la priorità verrà data ai cittadini residenti e coloro che hanno legami con la comunità villaurbanese, che effettueranno il corso nella nuova “Scuola di Panificazione”, a “Casa Meloni”, oltre che nella “Casa del Pane”. Chi vorrà partecipare potrà presentare la richiesta di adesione entro lunedì, inviando la domanda via PEC a protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it o via mail a info@comune.villaurbana.or.it. «In futuro – conclude Pireddu – all’interno della scuola non ci fermeremo al solo pane di Villaurbana, ma faremo anche altri corsi».

