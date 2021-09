Sabato, a Villaurbana, andrà in scena “Note di fine estate, da Mozart a Morricone”, concerto promozionale a cura della Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba”. Dalle 19, presso gli spazi della suggestiva Casa del Pane, si esibirà un quintetto d’archi composto da due violini, viola, violoncello e contrabbasso. Nello specifico, i protagonisti della serata saranno Gianmaria Melis e Alessandro Milana al violino, Martino Piroddi al viola, Vladimiro Atzeni al violoncello e Andrea Piras al contrabbasso, tutti componenti stabili dell’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di celebri composizioni del periodo classico, con intermezzi di musiche tratte da film famosi. “Con questo evento – dichiarano gli organizzatori – vogliamo promuovere l’anno scolastico 2021-2022 della nostra Scuola nel Comune di Villaurbana. Seguiranno altri eventi, perché riteniamo che Villaurbana abbia tutti i numeri per costruire un’importante Scuola Civica di Musica”. L’ingresso al concerto sarà gratuito e per l’accesso sarà necessario esibire il green pass. La Scuola Civica "Alessandra Saba" è già attiva da diversi anni a Villaurbana, e anche per il prossimo anno ha confermato la sua presenza nel territorio con i corsi musicali.

