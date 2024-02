Non è una nuova interrogazione, ma un documento dove l’opposizione contesta le risposte ricevute dal sindaco di Villanova Truschedu Claudio Palmas su tre interrogazioni differenti. Una riguarda l'ecocentro comunale, una la Comunità alloggio integrata per anziani Sant'Ignazio da Laconi di Villanova e l’ultima la Casa del cacciatore.

I consiglieri di minoranza del piccolissimo centro del Barigadu, quindi Emanuele Mele, Beatrice Secci e Francesco Obinu, si ribellano. «Sull’ecocentro si chiedeva quali fossero i motivi della mancata attivazione nonostante i lavori fossero terminati da tempo - si legge nel documento inviato al primo cittadino - e lei ha risposto che i lavori non erano ancora terminati e che si impegnava a reperire le risorse per il completamento della struttura. Pur restando convinti che i lavori siano stati completati, senza dimenticare che la Regione ha anche richiesto la rendicontazione, chiediamo come mai non c'è traccia nella programmazione di un impegno in tal senso».

Per quanto riguarda la Comunità alloggio i consiglieri scrivono: «Chiediamo come mai a oggi non sia stata ancora indetta una nuova gara, stante il fatto che come lei stesso ha affermato in risposta alla nostra precedente interrogazione, il contratto è scaduto da anni». Sulla Casa del cacciatore “chiediamo per quale motivo non è stato portato ancora in consiglio comunale il regolamento per la gestione delle strutture comunali da parte di privati». I consiglieri chiedono che la risposta venga data per iscritto.

