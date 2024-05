A Villa Verde di nuovo protagonista il cinema in forma breve prodotto in Sardegna negli ultimi dieci anni. Sette cortometraggi con generi e temi estremamente diversi fra loro. L’iniziativa si intitola “Aperitivi cinematografici in compagnia di Visioni Sarde”, proposta dalla Biblioteca locale “Antoni Cuccu” e dal Comune, col supporto della Fondazione Sardegna Film Commission e della Cineteca di Bologna.

Un programma che si snoderà su 3 serate. La prima oggi, alle 19.30, negli spazi della biblioteca con la proiezione di “Valerio” di Gianni Cesaraccio, “Il bambino” di Silvia Perra e "A casa mia” di Mario Piredda. Gli altri due appuntamenti, invece, sono fissati per giovedì 23 e giovedì 30 maggio.

Per Anna Di Martino, direttrice del Festival, «l’obiettivo di portare il cinema nelle piccole comunità troverà un valore aggiunto in pellicole connotate da tematiche come la solidarietà e l’apertura verso altri popoli e verso altre culture». «Il cinema – commenta il sindaco Sandro Marchi - aiuta a leggere il mondo in cui viviamo e offre gli strumenti per interpretarlo, oltre a diventare nella nostra comunità un’occasione di incontro, aggregazione, riflessione e dibattito». La bibliotecaria Sara Melosu sottolinea: «La nostra biblioteca con queste proiezioni sarà un luogo dove le emozioni verranno amplificate dalla visione condivisa».

La locandina completa dell'evento di Villa Verde (foto concessa)

© Riproduzione riservata