Prosegue con risultati positivi il percorso del progetto "Benessere in Movimento – Corretti stili di vita e salute", che nel corso degli ultimi appuntamenti ha coinvolto gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado di Ruinas e Villa Sant’Antonio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Assolo in collaborazione con i Comuni di Ruinas e Villa Sant'Antonio, il sostegno dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e l'organizzazione dell'Associazione Enti Locali per lo Spettacolo.

Le attività proposte nelle ultime quattro tappe hanno confermato l’efficacia di un modello formativo che mette al centro il benessere della persona, a partire dai più giovani.

«Attraverso iniziative come questa – dichiara il sindaco di Assolo Giuseppe Minnei – vogliamo diffondere un’idea di benessere che valorizzi l’alimentazione sana, l’equilibrio psicofisico e la qualità della vita, con particolare attenzione ai territori spesso trascurati. I bambini dei piccoli paesi dell’interno della Sardegna hanno gli stessi diritti dei coetanei che vivono nelle città: diritto a una formazione di qualità, ad attività educative innovative, a esperienze che favoriscano la crescita personale e il senso di appartenenza alla comunità». Una collaborazione proficua.

«Ritengo - dichiara il sindaco di Ruinas Gianni Tatti - che sia fondamentale proseguire su questa strada e individuare nuove soluzioni di collaborazione, allargando la rete anche ai comuni limitrofi rispetto ai tre che hanno già preso parte all’iniziativa. Estendere il progetto ad altri territori della Marmilla permetterebbe non solo di rafforzare l’impatto delle azioni promosse, ma anche di valorizzare il ruolo delle Unioni dei Comuni come strumento di coordinamento e sviluppo condiviso».

I prossimi appuntamenti sono previsti per sabato 24 maggio a Villa Sant’Antonio e per il 4 giugno a Ruinas, data in cui il progetto si concluderà con un grande evento finale: il convegno pubblico dedicato ai temi della salute, dell’educazione e dell’equità territoriale. Sarà un momento di confronto e sintesi, aperto a cittadini, scuole, amministratori e operatori del settore, per restituire l’esperienza vissuta e rilanciare nuovi scenari di intervento per il futuro.

© Riproduzione riservata