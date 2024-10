Usellus, in occasione dell’inaugurazione del Museo naturalistico “Arci Grighine” di sabato e domenica, è stata scelta dal Fondo Ambientale Italiano (FAI) come uno fra i settecento luoghi aperti in tutta Italia da visitare in occasione delle Giornate FAI. Un’importante occasione, con la collaborazione dell’amministrazione comunale e dell’Agenzia Forestas, per valorizzare e promuovere il territorio attraverso una delle sue ricchezze più grandi, l’ambiente.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, le visite, che si svolgeranno in gruppi di 15 persone in ordine di arrivo. Non c’è bisogno di prenotazione, accesso prioritario per i soci del FAI e ultima visita prevista un’ora prima del termine del programma giornaliero. Il nuovo allestimento del Museo mira a far vivere un’esperienza multisensoriale percorrendo le sale che raccolgono una ricca collezione zoologica, mineraria e naturalistica. Tutto il nuovo apparato del museo è stato ideato per dare un taglio nuovo all’educazione ambientale attraverso una combinazione di esposizioni interattive, pannelli informativi e installazioni multimediali. L’eccezionalità dell’apertura sarà anche la narrazione del museo nei suoi vari aspetti condotta dagli esperti di Forestas e dagli studiosi che hanno ideato e realizzato il nuovo progetto e allestimento.

