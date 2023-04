Partirà venerdì, in Marmilla, la terza edizione di “Chistionis”, l’iniziativa culturale che si apre al territorio favorendo il confronto e le discussioni fra i residenti di piccoli paesi su temi svariati e attuali, dalla storia allo sport, dall’ambiente alle migrazioni. Come lo scorso anno la rassegna si terrà tra Usellus, Gonnosnò ed Albagiara. Ad organizzare le tre amministrazioni comunali, con il sostegno del Consorzio Turistico Due Giare e la direzione artistica della Biblioteca Gramsciana Onlus. «Saranno dieci le chistionis quest’anno – commenta Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana - un percorso a tappe da aprile a dicembre. La vera novità sono i due appuntamenti nelle scuole medie».

Come in passato, gli spunti saranno tanti. «L’idea progettuale – prosegue Manias - consiste nell’organizzazione di una rassegna che avrà come filo conduttore “sa chistioni”, ovvero lo spunto per poter discutere su diversi argomenti, attraverso cui veicolare attività di promozione della lettura e di cultura in generale». Si spazierà tra storia, banditismo, migrazioni, sport e ambiente. “Chistionis” esordirà con gli alunni delle Medie di Usellus che ospiteranno, venerdì alle 9, Guia Risari, scrittrice, docente e traduttrice italiana e il suo libro “Alza la Testa per parlare di Resistenza”.

»Partendo da questo testo illustrato – conclude Manias - assisteremo alla presa di coscienza di cos’è il fascismo, la dittatura, la guerra e la Resistenza. È l’occasione per capire cosa è successo negli anni che vanno dal 1922 al 1945 e per provare riflettere alla situazione di oggi».

