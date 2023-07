Proseguono senza sosta gli appuntamenti dell’intenso cartellone estivo predisposto dall'amministrazione comunale di Tresnuraghes in collaborazione con le associazioni locali, dedicati agli abitanti del paese ma anche ai turisti che affollano Porto Alabe.

Domani alle 20.30, proprio nella nella località marina, il circolo Anspi organizza la serata con diverse attrazioni per i più piccoli come salta e gioca con i gonfiabili, il calcio balilla umano, porta gol e zucchero filato, trucca bimbi. Per tutti i bambini partecipanti sono assicurati musica, pizze, bibite e dolci. L'iniziativa si terrà presso il parco giochi.

Mercoledì 26 luglio è invece in programma un bel momento didattico-culturale dal titolo “Estate in biblioteca: come piccoli bibliotecari”, con letture in compagnia e il laboratorio creativo per i ragazzi dai 4 agli 11 anni. Questa manifestazione si terrà in collaborazione con l'Unione dei Comuni del Montiferru - Alto Campidano e col sistema bibliotecario Montiferru.

© Riproduzione riservata