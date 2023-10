A Tramatza sarà un fine settimana ricco di eventi. Domani mattina, alle 9,30, nel parco del paese, in via San Vero Milis, il Comune inaugurerà l’area cani.

Ciò vuol dire che gli amici a quattro zampe avranno una zona tutta per loro. Ma non solo. Per l’occasione è stata organizzata anche una mostra canina.

Domenica 15 ottobre invece il Comune, guidato dalla sindaca Maria Sebastiana Moro, penserà alla pulizia del paese. Gli amministratori hanno organizzato l’evento dal titolo "Puliamo Tramatza".

I partecipanti eliminarono da diverse aree del paese i rifiuti abbandonati dagli incivili. Il ritrovo è previsto alle 9 nella piazza del Comune. I volontari, armati di guanti, buste e tanta forza di volontà entreranno in azione per restituire ai cittadini un paese più pulito.

