A Sorradile sono diversi gli atti adottati nelle scorse settimane dall’esecutivo guidato dal sindaco Pietro Arca. Tra questi la Giunta ha fornito indirizzi agli uffici per affidare l’incarico per risanare la pinacoteca Segni. La struttura, sistemata dal Comune diversi anni fa, è stata realizzata negli anni Trenta in cemento armato e allo stato attuale, secondo quanto indicato anche nella delibera adottata dalla Giunta, risulta essere fortemente ammalorata. Il Comune dispone di poco meno di 84mila euro concessi dal Ministero dell’Interno per gli edifici pubblici e il patrimonio culturale. Da qui la decisione di intervenire sulla pinacoteca. Agli uffici anche il compito di interfacciarsi con l’Ufficio tutela del Paesaggio e la Soprintendenza per l’appalto dell’opera in quanto l’edificio risulta vincolato.

L’esecutivo ha poi deciso di incrementare da 9 a 40mila euro i fondi stanziati inizialmente per il cantiere Lavoras. Si procederà con la manutenzione del centro abitato.

Deciso anche di concedere alla parrocchia un contributo di 2500 euro per sanificare delle statue lignee attaccate dai tarli.

© Riproduzione riservata