Farà tappa anche a Sini la manifestazione nazionale itinerante “Camminata tra gli Olivi”. Anche il paese dell’ulivo millenario, dunque, sarà tra le protagoniste dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale “Città dell’Olio”. A Sini l’organizzazione è a cura della Pro loco con il patrocinio del Comune.

Appuntamento domenica alle 9.30 in piazza dei Martiri di via Fani. Alle 10 la visita alla chiesa di San Giorgio, mentre alle 10.30 ci sarà il risveglio energetico e riequilibrio corporeo con Sandra Cau; a seguire si proseguirà con la camminata. Alle 11.30 break nell’oliveto e dalle 13 pranzo nel parco dell’ulivo millenario. Alle 15 si riparte con la visita al frantoio delle sorelle Figus e le attività per i bambini con Donatella Casas. Chiude alle 18 l’aperitivo con prodotti locali e il duo musicale “The Robs”.

Per la giornata è consigliata un abbigliamento comodo e confortevole, adatto alla stagione, e scarpe da ginnastica. Iscrizioni entro domani, via mail all’indirizzo proloco.sini@gmail.com

