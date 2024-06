Seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Simaxis guidato dal sindaco Giacomo Obinu.

L’assemblea è stata fissata per venerdì 28 giugno alle 19:30 all’interno del Montegranatico.

Diversi i punti all’ordine del giorno: la designazione del capitano della Compagnia barracellare con il contestuale rinnovo della compagnia per il triennio 2024-2026, la presa d'atto della nomina degli Ufficiali e Sottufficiali della compagnia, la cessione di un'area in via Eleonora D’Arborea, la ratifica della terza variazione al bilancio di previsione 2024/2026, la validazione del Piano economico e finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per le annualità 2024-2025 e infine l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti dell’anno 2024, con la fissazione della scadenza del pagamento del tributo.

