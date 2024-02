Sono terminati, a Simala, i lavori di rifacimento di quella che dagli abitanti del paese è conosciuta come “Casa Mascia”. Un intervento, su uno spazio di 400 metri quadrati, nel quale sono stati preservati il pavimento e le strutture antiche. La sua ultimazione riqualifica un’importante area del centro storico, accrescendone il patrimonio storico e architettonico del paese. Per terminare i lavori sono stati stanziati 104mila euro dal Comune e 150mila dall’Unione di Comuni del Parte Montis.

«Con grande soddisfazione – esordisce il sindaco Gianmarco Atzei – siamo in grado di annunciare la consegna dei lavori di rifacimento». Lo spazio sarà utilizzato per diversi eventi di carattere artistico e culturale, come ad esempio “Portali Aperti”, iniziativa di punta del piccolo centro. A breve sarà inoltre fruibile anche ai visitatori.

«Un enorme grazie – prosegue Atzei – va al mio predecessore Giorgio Scano, che ha ideato e avviato questi lavori, e all’Unione dei Comuni Parte Montis, che ha in parte finanziato l’intervento. Questo intervento è inserito in un più vasto programma di riqualificazione del nostro stupendo centro storico».

© Riproduzione riservata