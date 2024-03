Un incontro aperto alla popolazione in vista del Soggiorno Estivo. A questo proposito il Comune di Simala ha reso noto che giovedì, a partire dalle 10.30, negli spazi dell’aula consiliare è in programma un appuntamento per l’organizzazione del viaggio e soggiorno “Anziani” in programma nei prossimi mesi.

Nel corso dell'incontro verranno comunicate agli interessati le varie proposte di viaggio, con i relativi costi, tra le quali effettuare poi una scelta. Inoltre verranno fatti conoscere ai partecipanti i periodi di partenza e le modalità di adesione.

Per poter partecipare al viaggio e soggiorno occorre essere residenti a Simala e aver compiuto 60 anni al momento della partenza. Per i partecipanti che sono in possesso dei requisiti è prevista la concessione di un voucher pari al 25% del costo del servizio. Al viaggio potranno partecipare anche i residenti di età inferiore, comunque maggiorenni, e non residenti, con spesa totale a carico del partecipante.

