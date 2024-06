Domenica, a Simala, si terrà l’inaugurazione della targa commemorativa in onore dei Caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale, e del Vice Brigadiere Benito Atzei, caduto per mano del terrorismo rosso.

Dalle 11.30 il via alle celebrazioni con la benedizione della targa. A seguire gli interventi del sindaco di Simala, Gianmarco Atzei, del vice presidente dell’Associazione Nazionale Fanti (Sezione di Simala), Ignazio Cadau, del comandante provinciale dei carabinieri, Col. Steven Chenet, del Prefetto di Oristano, Salvatore Angeri. Nell'ultima parte della mattinata, la Commemorazione dei Caduti e, in chiusura, attorno alle 12.30, l’apertura della mostra fotografica.

«Attiveremo – commenta il sindaco Atzei - l’illuminazione artistica, che darà lustro al monumento dei Caduti, che per questa occasione è stato oggetto di manutenzione e piccole ristrutturazioni. Un momento importante per la nostra comunità. Grazie a questa opera riusciremo a consegnare memoria storica alle future generazioni, e a completare quello che da domenica diventerà una vera e propria attrazione culturale. Un ulteriore impegno preso in campagna elettorale è stato portato a compimento, in appena un anno di lavoro».

