Domani, a Siapiccia, è in programma il convegno-dibattito dal titolo “Donne Vittime di Violenza e Bambini che Assistono”. Un’iniziativa portata avanti da un gruppo spontaneo di cittadine e appoggiata appieno dall’amministrazione comunale, dedicata ad un argomento sul quale deve sempre rimanere viva l'attenzione.

A partire dalle 16, nei locali del Centro Sociale del paese, in via Gramsci, si terrà l’incontro nel quale si potrà intervenire liberamente, con l’obiettivo di mettere l’attenzione sulla problematica e sensibilizzare la collettività.

Al termine del convegno è in programma un cammino silenzioso per le vie del paese. Al raggiungimento del Municipio verrà svelata un’opera realizzata a mano, nel corso di un laboratorio dell’Ufficio Servizi Sociali, da un gruppo di donne del paese, come simbolo e a testimonianza che la comunità di Siapiccia manifesta contro la violenza sulle donne.

