A Siamaggiore fervono i preparativi per la Sagra del carciofo, prodotto tipico del paese che proprio in questo periodo inizia ad arrivare nelle tavole. L’evento, promosso dal Comune con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della Regione e del coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, si terrà sabato 16 e domenica 17 novembre . «Dopo il rinvio dello scorso marzo, a causa del triste lutto che ha colpito la nostra comunità, quest’anno la tradizionale rassegna si tiene in autunno e senza dubbio vogliamo dedicarla a Pietro - dichiara il sindaco Davide Dessì - Il periodo atipico sarà un’occasione per gustare le primizie, il primo taglio dell’ortaggio, che puntiamo a valorizzare anche con il convegno di approfondimento e studio, coinvolgendo in primis il Distretto rurale di cui fa parte il Comune di Siamaggiore. Il focus sulla rete commerciale punta a sviluppare il dialogo e favorire il potenziamento delle sinergie tra piccoli produttori, dando così ancor più valore all’offerta».

Pietro Nicolai era il vigile del Comune, morto dopo la caduta da un albero. «Quest’anno cambia il percorso dell’Expo Produttori, per valorizzare la zona più verde del paese, compresa tra le due chiese, quella del centro urbano e quella rurale - aggiunge il primo cittadino - Ancora una volta ci pregiamo della presenza di uno chef apprezzatissimo come Renzo Corona e diamo ancora più spazio alla musica, con tante ore di spettacolo per garantire il massimo coinvolgimento dei visitatori che sceglieranno di stare con noi».

Ad aprire l’intensa due giorni sarà la conferenza dal titolo “Il carciofo in rete: come la collaborazione tra imprese genera valore e opportunità”. Sabato alle 16 nell’Aula Consiliare del Comune parteciperanno le istituzioni, le aziende del territorio e le associazioni locali. Contemporaneamente, con bis nella giornata successiva, al via anche le passeggiate culturali. Sabato e domenica , piazza Asilo e le vie cittadine alimenteranno i sapori della tradizione, con la promozione e la vendita dello spinoso sardo e altri prodotti locali. Si rinnova poi il concorso fotografico gratuito e aperto a tutti Sei brutto... come un carciofo - alla III edizione -, con i partecipanti chiamati a rappresentare l’ortaggio in maniera artistica, attraverso uno scatto. L’annuncio del vincitore e le premiazioni avverranno nella serata di domenica. Tutta la rassegna sarà accompagnata da musica e divertimento.

