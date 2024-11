A Samugheo si cercano idee innovative per la valorizzazione dell’artigianato locale. Per questo il Comune ha indetto un concorso aperto a creativi di ogni età e livello di formazione. “L’iniziativa mira a rilanciare l’artigianato samughese attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti innovativi”, chiariscono dall’ente pubblico.

Diverse le finalità dell’iniziativa nello specifico: facilitare l’incontro tra creatività e maestria artigianale, promuovere la collaborazione tra artigiani locali e designer, sviluppare manufatti che instaurino un dialogo armonioso con il design contemporaneo, esplorando nuove forme e materiali. “Designer, Creativi e Architetti Creativi sono invitati a partecipare all’ideazione e alla realizzazione di una nuova immagine dell’artigianato locale”, chiariscono dall’Amministrazione guidata dal sindaco Basilio Patta. L’attenzione sarà rivolta alle potenzialità delle tecniche tradizionali samughesi, reinterpretate attraverso l'innovazione.

I progetti vincitori saranno premiati ed esposti durante la 58ª Mostra dell’Artigianato Sardo “Tessingiu”, in collaborazione con il Museo Unico Regionale dell’Arte Tessile Sarda. Previsti premi in denaro per i progetti selezionati e realizzazione dei progetti da parte degli artigiani locali. È possibile candidarsi entro il 16 dicembre.

© Riproduzione riservata