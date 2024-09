Il 20 settembre 2024, alle 18:30 nella sala convegni del MURATS, si terrà la presentazione dei servizi e delle attività offerti dall'Hub Rete di Nuoro, un progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Grazie al progetto Rete, gli utenti del territorio potranno usufruire di molteplici servizi, tra cui: orientamento con un supporto nella valutazione delle competenze e coaching per delineare un Piano di Sviluppo Professionale personale; formazione con corsi finalizzati a potenziare le conoscenze e migliorare le abilità, che spaziano dalla redazione di un curriculum efficace alla preparazione per il colloquio di lavoro. Ed ancora creazione d’impresa con percorsi specifici per aspiranti imprenditori, finalizzati a sviluppare idee innovative e facilitare l'accesso agli incentivi forniti da Invitalia, l'ente attuatore del progetto Rete, ispirandosi a modelli di successo e casi studio. Prevista inoltre l’ opportunità di stage in Italia e all'estero, con un totale di mille posizioni disponibili. Nello specifico, l'Hub promuove gli incentivi che sostengono la nascita e lo sviluppo di nuove imprese e libere professioni. Tra questi incentivi vi sono: “Resto al Sud”, un incentivo per l’auto imprenditorialità; “ON - Oltre Nuove imprese a tasso zero”, rivolto a micro e piccole imprese costituite principalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni o da donne di qualsiasi età e “Smart&Start”, che sostiene la nascita e la crescita di startup innovative. All'interno dell'Hub sono previsti incontri individuali per aiutare i partecipanti a scegliere gli incentivi più idonei per finanziare le loro idee imprenditoriali, oltre a fornire supporto nella compilazione delle domande di finanziamento.

© Riproduzione riservata